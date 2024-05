A cura della Redazione

Ieri, sabato 11 maggio, si è inaugurata la sede del comitato elettorale del leader dell'Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata, professor Carmine Alfano.

Presenti il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, la deputata Annarita Patriarca, il senatore Francesco Silvestro, il sindaco uscente di Trecase, Raffaele De Luca e tutti i rappresentanti territoriali delle liste che compongono la coalizione.

È stata l'occasione per porre l’accento sui problemi e sulle necessità di Torre Annunziata davanti a centinaia di elettori interessati al dibattito.

Il professor Carmine Alfano ha aperto il suo discorso esprimendo solidarietà all’avversario Corrado Cuccurullo dopo l’atto vandalico avvenuto lo scorso venerdì (scritte all'ingresso del comitato e della sede del Pd). “La libertà è il bene più importante che un uomo possa avere, non consentiremo mai a nessuno di negarcela”.

Carmine Alfano ha lanciato un appello al ministro Antonio Tajani.

“Il governo deve stare vicino a questa città che ha bisogno di risorgere. Noi faremo la nostra parte. La nostra forza sarà quella di dimostrare che a prescindere dal credo politico si può cooperare per far risorgere Torre Annunziata dal baratro. Bisogna partire dai bambini e dai giovanissimi che crescono con l’idea di una città senza futuro. I giovani sono il nostro presente più che il nostro futuro”.

La risposta del Ministro è stata accorata e rassicurante.

“Se prendo un impegno, lo mantengo. Non sono abituato a scappare. Assicuro a Carmine Alfano che quando sarà sindaco troverà la mia porta sempre aperta e faremo tutto ciò che possiamo per aiutare questa città. Avere un rapporto positivo con il governo è utile per tutti i territori ma è necessario avere anche una macchina governativa che sia in grado di gestire e utilizzare tutte le opportunità che vengono offerte, come i fondi del Pnrr che possono offrire grandi opportunità per il sud. Torre Annunziata è una città che ha grandi opportunità, Forza Italia la sosterrà in maniera concreta”.

Concetto che ha ribadito anche Annarita Patriarca: "Torre Annunziata è una città straordinaria, con grandi risorse che arrivano soprattutto dal mare"