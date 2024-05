A cura della Redazione

Elezione comunali a Torre Annunziata. Il segretario cittadino del Pd si dimette e viene sostituito alla guida del partito torrese.

Dopo le dimissioni presentate da Giuseppe Manto, conseguenti alla sua candidatura al consiglio comunale, il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata ha nominato, con funzione di reggente, il dott. Giampiero Nitrato Izzo (nella foto), attuale presidente del circolo PD, “per garantire una piena ed efficacia fase politica ed organizzativa – si legge in una nota -, che accompagni il PD di Torre Annunziata all’appuntamento elettorale e allo svolgimento del prossimo congresso del circolo”.

L'ex segretario Manto, nella lettera indirizzata al segretario metropolitano Annunziata, afferma che le sue dimissioni "sono un atto di responsabilità e di lealtà nei confronti del partito, visto che sono impegnato in prima persona da candidato in questa campagna elettorale". Si prefigge, infine, di indire un'assemblea pubblica, dopo le elezioni, per fare un'analisi di quello che è stato il suo percorso nei 14 mesi del suo mandato.