Stamattina, lunedì 20 maggio, il candidato a sindaco dell’Alleanza Straordinaria, professor Carmine Alfano, ha incontrato un gruppo di pescatori nella zona di via Caracciolo a ridosso del porto.

L’incontro è avvenuto lungo la strada che incarna le antiche tradizioni ittiche dei pescatori che lamentano l’assenza di un mercato dignitoso.

«Siamo una città di mare alla quale il mare è negato - lamentano i pescatori -. Non abbiamo un posto dove vendere il pescato, non abbiamo un luogo dove svolgere le nostre attività legate alla pesca, quasi tutte le piccole realtà sono sparite».

Carmine Alfano ha preso un impegno sacrosanto: «Faccio mie le problematiche che mi avete rappresentato. Bisogna rilanciare l’idea di un consorzio, come esiste a Pozzuoli. Se sarò sindaco garantirò l’allestimento di un’area attrezzata nella quale vendere il pescato del giorno e accogliere i clienti. L’idea potrebbe essere la creazione di una banchina-mercato, che sarebbe anche un ritorno alle tradizioni. In più, rimetteremo in ordine la darsena all’interno del porto e sistemeremo gli spazi in maniera ordinata e produttiva. L'unica cosa che pretendo, ma so che posso contare sul sostegno degli stessi pescatori, è la pulizia e l’ordine delle aree che il Comune metterà a disposizione. La soluzione più praticabile resta la nascita di una cooperativa di pescatori: uniti si è più forti, per il bene delle tradizioni e dell’economia della nostra città».