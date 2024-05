A cura della Redazione

Il candidato sindaco del centro sinistra Corrado Cuccurullo, consapevole dell’importanza cruciale dell’istruzione per il futuro della comunità di Torre Annunziata, lancia un appello ai commissari per l’accesso ai fondi dedicati agli asili nido.

«Torre Annunziata è presente nella graduatoria di assegnazione dei fondi del Mim per l’implemento di ben 84 posti. Abbiamo a disposizione circa 2 milioni di euro, direttamente assegnati al Comune che non sono soggetti a nessun bando. Tale avviso scadrà il 31 maggio, è urgente che la Commissione straordinaria si adoperi per non perdere questa occasione. La nostra campagna elettorale e il nostro programma si fonda sulla concretezza, su azioni mirate per la valorizzazione ed il miglioramento della nostra città. Abbiamo a disposizione ogni mezzo, la tenacia e la volontà giusta perché Torre Annunziata cambi davvero passo».

Sul tema del contrasto alla povertà educativa: «Torre Annunziata ha bisogno di azioni concrete e significative al fine di contrastare tutti i fenomeni che favoriscono la povertà educativa: è urgente ricorrere ad interventi precoci per gli studenti di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che possano ottimizzarne le politiche di contrasto. Ho avuto modo in questi giorni di incontrare la preside dell’istituto Alfieri, scuola che offre soluzioni di programmazione pomeridiane ed estive per supportare continuativamente gli studenti».

Sulle strutture scolastiche fatiscenti: «In città non mancano le strutture scolastiche, necessitano di lavori di ristrutturazione e di implementazione come il servizio mensa. L’assenza di un servizio mensa idoneo ha favorito l’esodo di studenti torresi verso le scuole di Boscoreale».