A cura della Redazione

L’ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi a Torre Annunziata a sostegno del candidato sindaco di Alleanza Straordinaria Carmine Alfano.

L’incontro avverrà giovedì 23 maggio alle ore 12,00 presso la sede del comitato elettore di Alfano, al corso Vittorio Emanuele III 479.

Intanto in una nota congiunta del professor Alfano e dell’avvocato Mario D’Apuzzo, candidati sindaco del centrodestra a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, viene evidenziato che 7 candidati di una lista a sostegno del candidato sindaco Cuccurullo, sono presenti anche in una lista a sostegno del candidato sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza.

“Candidarsi contemporaneamente al consiglio comunale di due città diverse è una mancanza di rispetto per gli elettorati ai quali si chiede la fiducia pur sapendo di doverne poi tradire uno”, si legge nella nota dei due candidati.

Va precisato, però, che non c’è nulla di illegittimo in tale procedura perché la legge non vieta di essere candidati contemporaneamente in due competizioni elettorali.