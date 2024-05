A cura della Redazione

ll candidato sindaco Carmine Alfano tra gli abitanti della Provolera, quartiere di Torre Annunziata.

leri, martedì 21 maggio, ha incontrato i residenti del quartiere soffermandosi a discutere con alcuni di loro.

“Un quartiere rimasto fermo a oltre venticinque anni fa - afferma Alfano -. Questo senso di abbandono è comune in molti quartieri. Affinché avvenga il cambiamento c'è bisogno di persone competenti che gestiscano la macchina comunale. Dirigenti e assessori capaci di creare progetti e intercettare i fondi necessari volti allo sviluppo della città. Io partirò da qui, dai quartieri abbandonati dal centrosinistra e dal Pd, in particolare, per la riqualificazione del territorio al fianco degli abitanti della Provolera - continua il candidato sindaco -. Vigilerò sulle graduatorie di assegnazioni delle case popolari, impegnandomi ad individuare quante più soluzioni possibili per aiutare i nostri concittadini in difficoltà. Dobbiamo evitare la delinquenza garantendo il lavoro e guardare al nuovo centro commerciale Maximall come un'opportunità, perché una parte delle tasse che dovrà versare nelle casse del Comune, io - quando sarò sindaco - le utilizzerò per defiscalizzare i negozi che vorranno aprire nei vicoletti di questi quartieri per dare anche un input al commercio di prossimità. Per farlo, ho bisogno anche del vostro aiuto, dovete educare i vostri figli a diventare uomini e donne migliori, studiando e realizzandosi nella società, solo così Torre potrà rinascere".