Il leader dell'Alleanza Straordinaria, il professor Carmine Alfano, nella mattinata di oggi, giovedì 22 maggio, ha accolto Matteo Renzi a Torre Annunziata. Il senatore ha passeggiato per il corso cittadino raggiungendo la sede del comitato elettorale di Alfano, incontrando e ascoltando i cittadini torresi che chiedono cambiamento e rispetto per la città.

Carmine Alfano lancia un appello ai cittadini e all'ex premier Matteo Renzi: «Questa è una città sciolta per infiltrazioni camorristiche. Oggi festeggiamo la giornata della legalità, per la quale vorrei un minuto di silenzio, e se è vero che il mio amico Cuccurullo ha stretto la mano all'ex sindaco mandato a casa dall'antimafia, è una cosa gravissima. La gente ha bisogno di vedere e sapere la verità. Torre Annunziata non ha bisogno di una ideologia politica perché noi discutiamo di portare avanti i progetti per una città governata dal PD che è stata infangata e buttata nel baratro. Un capo politico quando c'è un problema non si nasconde ma è presente. Un sindaco deve avere la forza del suo popolo e la capacità di fare delle scelte al di là dell'ideologia politica, per il bene della propria città. Per Torre Annunziata, la cosa più importante è il lavoro, che dà dignità all'uomo, quello che il PD non ha mai messo al primo posto.

lo chiedo ai cittadini di avere un sogno, il sogno che Torre Annunziata possa rinascere perché ha tutte le qualità per poterlo fare.

Io le chiedo di starci accanto perché c'è bisogno anche di lei affinché la nostra amata città possa rinascere».

La risposta di Renzi è stata incisiva: «Ho visto che il tuo messaggio è “Prima Torre Annunziata”, ciò vuol dire concentrare l'attenzione del Governo di una città su un programma, sulle idee del sindaco e della squadra. Questa città è una realtà potenzialmente straordinaria e molto dipende da voi cittadini, perché è compito vostro credere in un progetto di rinascita e cambiamento. Questa città così ben collegata col mare, con le isole, ci sono scavi scavi archeologici importanti. C'è tutto quello che serve all'Italia per affronatre le sfide del futuro. A te, professore, auguro che i tuoi concittadini ti mettano nelle condizioni di poter fare il sindaco».

Presente all'evento il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, i rappresentanti delle liste che compongono la coalizione. Dopo i saluti del rappresentante cittadino della lista "Italia Viva" Michele Pagano, la parola è passata al sindaco Ciro Buonajuto: "Non siamo qui per sostenere i candidati, ma per sostenere la città. Con Carmine Alfano sindaco e Matteo Renzi in Europa, Torre Annunziata può crescere".