A cura della Redazione

I risultati del “sondaggio” proposto da torresette.news il 29 aprile scorso, che poneva la domanda “Chi vorresti come sindaco di Torre Annunziata tra i quattro in competizione (Alfano, Cuccurullo, D’Avino e Zeppetella)”, sono i seguenti:

Alfano: 292 voti (19,5%);

Cuccurullo: 404 voti (27,3%)

D’Avino: 302 voti (20,02%;

Zeppetella: 492 voti (32,9%).

Hanno votato 1.490 lettori.

E’ bene precisare che questo sondaggio non ha nessun valore scientifico perché non effettuato secondo i criteri che tengono conto di una serie di requisiti degli elettori: età, sesso, zona della città, istruzione, ecc.. Infatti il candidato sindaco Alfano, classificatosi all’ultimo posto, molto probabilmente se si arriverà al ballottaggio sarà tra i due candidati in competizione.

Diciamo che è stato un gioco a cui si sono sottoposti volentieri i nostri lettori.