Pubblichiamo la lettera a firma di Ugo Salvatore (detto Ugo) - candidato al Consiglio Comunale di Torre Annunziata alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024, nella lista Torre Annunziata Libera con Corrado Cuccurullo sindaco

Ho deciso di ufficializzare e rendere pubblica la mia candidatura in vista delle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Voglio rimettermi in gioco (mi sono già candidato alle consultazioni comunali del 2017), ma questa volta con una maggiore consapevolezza su ciò che occorre per il rilancio della nostra città.

Molti non si recano nemmeno a votare perché non si riconoscono nei loro governanti. Tanti sono infatti sfiduciati dalla politica. Non possiamo dargli torto, anzi vi assicuro che la penso allo stesso identico modo. Ma la critica, seppur sempre necessaria, lo è solo se è costruttiva e propositiva. Tutti noi dovremmo capire che non tutta la politica è un male, ma esiste anche la buona politica; la politica del voler fare e dell’agire in silenzio per i propri cittadini con spirito di servizio. Dovremmo prendere coscienza del mondo che ci circonda e dovremmo cercare in tutti i modi di riprendere in mano le redini del nostro futuro. Non possiamo limitarci a criticare tutto e tutti. Non possiamo aspettare che siano gli altri ad agire al posto nostro.

Sento il bisogno di donare le mie capacità, il mio tempo, le mie idee, le mie passioni a tutti voi. Non è più possibile rimanere in disparte, è fondamentale scendere in campo in prima persona e contribuire fattivamente allo sviluppo di questo territorio.

Ho un’esperienza ventennale nel mondo dell’immobiliare e opero nel comparto turistico-ricettivo ormai da diversi anni. Ed è proprio dal turismo e dall’accoglienza che ritengo si debba ripartire per favorire lo sviluppo e l’occupazione. Torre Annunziata, città ricca di storia e bellezza, si trova in una posizione strategica invidiabile, situata a pochi chilometri da Napoli, Scavi di Pompei, Costiera Sorrentina ed Amalfitana. Un dettaglio tutt’altro trascurabile se si considera che ogni anno milioni di turisti provenienti da ogni angolo del mondo arrivano in questa parte della Campania.

Altresì fondamentale è la valorizzazione del centro storico, da anni abbandonato al suo destino. In quell’area fortemente depressa della città sarà prioritario incentivare l’apertura e lo sviluppo di nuove attività commerciali attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e bonus dedicati.

Non abbiamo bisogno di eroi, io di certo non lo sono. C’è bisogno di figure nuove che lavorino sodo, tenendo sempre presente quello che è il bene comune. Ho voglia di fare la mia parte e dare il mio contributo, e per questo vi chiedo aiutarmi e di mettermi nelle condizioni di operare per il bene della nostra città.

