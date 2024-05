A cura della Redazione

Nello scenario delle Terme Vesuviane di Torre Annunziata, è avvenuta la presentazione della lista Fare Democratico a sostegno del candidato sindaco per Torre Annunziata e leader della coalizione Alleanza Straordinaria professor Carmine Alfano. Presenti erano il consigliere regionale Felice Di Maiolo, il presidente dell’ASI dottor Giosy Romano e il segretario regionale di Fare Democratico Luigi Romano.



Martina Russo, candidata alla carica di consigliere della lista dà il via all’evento: “Se c’è una cosa che ci accomuna, al di là dell’appartenenza politica, è l’amore per la nostra città e il desiderio di rivincita perché Torre Annunziata lo merita”.



Le figure che hanno accompagnato Alfano fin ora sono state figure di grande rilievo.

“Il professor Alfano non si ferma ad accompagnarsi nelle sfilate sul Corso con persone che ricoprono ruoli istituzionali di prestigio, ma si accompagna anche di amici che non fanno della loro notorietà una bandiera per raccogliere voti, ma consensi che possiamo ottenere grazie al perbenismo, alla capacità e alla voglia di far bene per questa città”, interviene il presidente dell’ASI Giosy Romano.



Alfano: “L’unica nota positiva di questa campagna elettorale è che una lista di giovani si è messa in discussione, ciò che la classe dirigente per vent’anni non ha saputo fare. La stessa che ha determinato la vincita di Ascione. Corrado Cuccurullo ha scritto con me i comunicati contro il Partito Democratico, lo stesso che avrebbe voluto continuare una politica contro questa amministrazione si è fatto abbindolare dalle sirene del PD, e se è vero che ha stretto la mano ad Ascione che ha accompagnato una lista nella sua coalizione è gravissimo. Noi dobbiamo cercare di risollevare questa città, non voglio nulla, voglio soltanto dare consapevole di togliere tempo alla mia famiglia e al lavoro per il quale ho sacrificato la mia vita”.