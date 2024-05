A cura della Redazione

Salario minimo garantito, Reddito comunale di cittadinanza, lavoro socialmente utile per i morosi, verifica stato scuole, decoro urbano, potenziamento polizia municipale e Ufficio di Piano.

Saranno questi gli argomenti della prima giunta se Mariantonietta Zeppetella Del Sesto sarà eletta prima cittadina di Torre Annunziata.

Ieri mattina, giovedì 30 maggio, alla conferenza stampa tenutasi nella sede oplontina del Movimento 5 Stelle, la candidata ha affrontato i temi più urgenti che avranno la priorità all’atto di insediamento dell’organo esecutivo comunale.

Salario minimo

Sul salario minimo spiega: “Il salario minimo esiste in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e entrerà nella prima nostra delibera se ce ne sarà data l’opportunità. Nell'intento di tutelare la dignità dei lavoratori, tutte le ditte che lavoreranno per il comune avranno come requisito di accesso ai bandi una soglia minima inderogabile di 9 euro all’ora. Io stessa, in prima persona, come prevedono gli articoli 50 e 54 del TUEL, sovrintenderò al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e vigilerò affinché non sia disattesa in alcun modo questa deliberazione”.

Reddito comunale di cittadinanza

Sul reddito comunale di cittadinanza: “Razionalizzare le misure di welfare per riuscire ad aiutare le circa 1.500 famiglie indigenti, che non usufruiscono più del reddito di cittadinanza – prosegue la candidata Zeppetella -. Sappiamo tutti che la povertà è madre della violenza e della delinquenza e il reddito di cittadinanza è una misura di giustizia sociale indispensabile. Ad una prima fase assistenziale, ne seguirà un'altra di inclusione attiva che vedrà inserire i percettori di reddito nel mondo del lavoro”. Il provvedimento sarà finanziato mediante una scrupolosa politica di spending review che prevede di risparmiare sui gettoni delle commissioni consiliari, sulle quote di spettanze dei consiglieri e di puntare ad evitare gli sprechi, sulla stregua di quanto fatto dai Commissari Prefettizi negli ultimi due anni, in modo da far confluire più risorse nel welfare sociale.

Per i cittadini morosi, che intendono regolarizzare la loro posizione ed estinguere i loro debiti, entro i limiti consentiti dalla legge, invece, è stata proposta una misura alternativa: l'impiego nei lavori socialmente utili. Rientrano nel provvedimento chi versa in oggettive condizioni di disagio economico.

Scuole cittadine

Massima attenzione poi sulle scuole cittadine: “Da subito si procederà alla verifica delle criticità e si procederà celermente a risolverle per consentire un sereno e sicuro avvio dell'anno scolastico - continua Zeppetella. - Ma il progetto sarà più lungimirante: è previsto un bando per un programma pluriennale di manutenzione straordinaria ed ordinaria per tutte le scuole. Più ordinario significa meno straordinario ed alla fine si tramuterà in un risparmio per l'amministrazione e in un enorme guadagno in termini di sicurezza e vivibilità per le scuole stesse”.

Decoro urbano

Si passa poi al decoro cittadino. I punti da cui partire saranno la pulizia e la sanificazione delle strade, nuovi arredi urbani, ridefinizione e integrazione della segnaletica, la messa in sicurezza dei marciapiedi, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, prioritaria sarà la verifica, l’integrazione e l’efficientamento del sistema di videosorveglianza.

Infine, si pensa ad un piano di riqualificazione per il personale interno che punti alla loro formazione per accrescerne le competenze e un aumento di organico della polizia municipale.