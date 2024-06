A cura della Redazione

Il recupero della balneabilità e il disinquinamento del fiume strategici per la crescita di Stabia e Torre

Il mare balneabile, il disinquinamento del fiume Sarno, il miglioramento della qualità della vita: elementi fondanti per rilanciare il futuro di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. Giovedì 6 giugno alle ore 17,30 i due candidati sindaco del centrosinistra Luigi Vicinanza e Corrado Cuccurullo si ritroveranno alla foce del Fiume Sarno, linea di confine tra le due città, per sancire un patto e un reciproco impegno nella difesa della risorsa mare.

"Sarà un momento emozionante, carico di significato, con cui faremo un altro passo avanti per restituire la risorsa mare a chi da tanti anni chiede di vedere riconosciuto il suo diritto a poterne usufruire liberamente. La Grande Stabia si realizza anche restituendo agli stabiesi e ai turisti la piena fruizione del mare. I dati dell'Arpac, in continuo miglioramento, ci danno ragione. Il lavoro della Regione e dell'Ente Idrico sta sortendo i suoi effetti e, come sto ripetendo in queste settimane, restando cauto, nell'estate del 2025 potremmo usufruire nuovamente del litorale antistante la villa comunale, che nel nostro programma diventerà un vero parco a mare nel cuore della città, con una spiaggia in prevalenza libera e attrezzata" - spiega Luigi Vicinanza, candidato del centrosinistra a Castellammare di Stabia che, per l'occasione, firmerà il suo secondo patto con la città, dopo quello sul 'no al sottopasso del rione San Marco'.

"Le due città vivono destini paralleli, prima con la deindustrializzazione e poi con la speranza disillusa del contratto d’area, ora per la crisi politico-istituzionale da cui escono. Con Luigi Vicinanza immaginiamo la rigenerazione delle nostre rispettive città ma anche la valorizzazione del nostro comprensorio e dell’intera costa del Vesuvio che costituisce uno dei più grandi giacimenti culturali ed ambientale d’Europa. Mi auguro che questa possa essere una delle prime iniziative congiunte con la vicina Castellammare per la risorsa mare" - afferma Corrado Cuccurullo candidato sindaco del centrosinistra a Torre Annunziata.