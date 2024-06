A cura della Redazione

«Torre Annunziata è una città straordinariamente bella con grandi potenzialità di sviluppo. Una città che occupa una posizione strategica per tutta l’area metropolitana di Napoli, che si apre sul Mediterraneo, che è culla di civiltà, con una grande storia sociale, culturale ed economica alle spalle e con un futuro che va costruito avendo il coraggio di coltivare una grande visione».

Sono le parole del ministro Gennaro Sangiuliano, che ieri mattina, giovedì 6 giugno, ha visitato la città accanto al professore Carmine Alfano, candidato sindaco dell’Alleanza Straordinaria. Il ministro della Cultura ha voluto toccare con mano la realtà cittadina, ha voluto parlare con i cittadini, ha voluto percorrere a piedi la zona del porto, dalla darsena dei pescatori, davanti alle arcate borboniche, fino al rione delle Carceri, dove ha ascoltato in religioso silenzio la storia della Madonna della Neve, la Patrona della città.

Sangiuliano ha incontrato anche gli imprenditori che operano all’interno dell’area portuale coi quali si è intrattenuto in una lunga discussione su quelle che potrebbero essere le strategie di potenziamento delle attività portuali di quello che resta il terzo scalo della regione Campania.

«E’ la seconda volta che vengo a Torre Annunziata - ha ribadito il ministro -. Posso garantire che il governo ha a cuore il futuro di questa terra, non a caso sull’area dello Spolettificio abbiamo già ottenuto una linea di finanziamento di circa 20 milioni di euro per creare un grande museo archeologico e creare una continuità tra Pompei e Oplonti. Questa sarà una grande opportunità di sviluppo economico e sociale per la città e favorirà il turismo».

Dopo la lunga passeggiata dal porto alla Basilica della Madonna della Neve, il ministro Sangiuliano si è fermato a pranzo assieme al candidato sindaco Carmine Alfano e ad altri candidati della coalizione presso il ristorante Celestino di via Roma.

Poi ha risposto alle domande dei cronisti. «Bisogna lottare per valorizzare la cultura, è un’arma contro le illegalità e il malaffare. Dove c’è cultura c’è luce. Oggi Torre Annunziata ha una grande opportunità di riscatto, ha la possibilità di votare Carmine Alfano, un candidato di grande spessore, un accademico, un uomo che ha una grande moralità e il coraggio che serve per fare scelte importanti nell’interesse della collettività».