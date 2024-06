Elezioni comunali a Torre Annunziata. Prosegue la querelle sulla ripartizione dei seggi tra coalizioni e liste elettorali in caso di vittoria dell’uno o dell’altro candidato al ballottaggio.

Già in un nostro precedente articolo abbiamo affermato che alla coalizione vincente andranno 15 seggi, mentre a quelle perdenti 9. Se partiamo da questo assunto, vediamo come sarebbero distribuiti i 9 seggi alle tre coalizioni perdenti. L’articolo 73 comma 8 del TUEL lo chiarisce in modo inequivocabile.

“Si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria”.

Per i non addetti ai lavori, lo spieghiamo in modo più semplice. Partiamo dalla prima ipotesi: al ballottaggio vince Cuccurullo. Allora i 9 seggi dovranno essere ripartiti tra Alleanza Straordinaria, Oplonti Futura e Movimento 5 Stelle.

Dividiamo la cifra elettorale di Alleanza Straordinaria per 1, 2, 3 , 4, 5, 6… Si avranno i seguenti quozienti: 7.676 - 3.838 - 2.559 - 1.919 – 1.535 - 1.279 - 1096.

Facciamo la stessa operazione per Oplonti Futura: 2.246 - 1.123.

E per il Movimento 5 Stelle: 2085 - 1.043

Ora, secondo i nostri calcoli, passiamo a distribuire i 9 seggi tra i quozienti maggiori delle tre coalizioni. Come è facile vedere 6 seggi andranno ad Alleanza Straordinaria, 2 ad Oplonti Futura e 1 al M5S.

Adottiamo ora la stessa procedura nel caso fosse Alfano a vincere al ballottaggio. In questo caso si deve prendere in considerazione la cifra elettorale della coalizione di Cuccurullo e sempre quelle di Oplonti Futura e Movimento 5 Stelle.

Centrosinistra: 8.708 – 4.355 – 2.903 – 2.177 – 1742 – 1.452 – 1.244 – 1.088

Oplonti Futura: 2.246 – 1.123

Movimento 5 Stelle: 2085 – 1043.

Scegliendo i nove quozienti più alti, si avranno 7 seggi al centrosinistra, 1 a Oplonti Futura e 1 al Movimento 5 Stelle.

Quindi, in conclusione, solo se vince Cuccurullo al ballottaggio ad Oplonti Futura sarebbero assegnati 2 seggi, mentre se vince Alfano alla lista civica adrebbe un solo seggio. Questo potrebbe implicitamente portare gli elettori di Oplonti Futura a votare per il candidato sindaco Cuccurullo per avere due rappresentanti in Consiglio comunale.

E’ bene sottolineare che l’ufficialità degli eletti sarà data solo dall’Ufficio centrale, presieduto da un magistrato, nella fase post ballottaggio ed una volta ufficializzata l’elezione del nuovo sindaco.