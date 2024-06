A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata. A spoglio ultimato, questi i commenti, della candidata Mariantonietta Zeppetella e del senatore Orfeo Mazzella.

“L'importante risultato ottenuto dal Movimento a livello europeo non è stato replicato a livello comunale, evitandoci così di accedere al ballottaggio. La nostra decisione di correre da soli, senza alleanze, per rispettare i nostri valori di legalità e trasparenza, ci ha penalizzati ma ha comunque permesso al nostro partito di ottenere un risultato significativo - commenta la Zeppetella -. È un peccato che Torre Annunziata non abbia colto l'opportunità di rinnovare la sua classe politica dando fiducia a nuove figure capaci di lavorare con serietà e concretezza. Nonostante tutto, noi continueremo a lavorare con impegno e determinazione per portare avanti la nostra idea di politica basata su principi etici e morali, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e lottando contro ogni forma di corruzione. La nostra sfida è ancora lunga, ma siamo determinati a non arrenderci e a continuare a lottare per un futuro migliore per Torre Annunziata”.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il sostegno e la partecipazione alle recenti tornate elettorali - afferma Orfeo Mazzella -. Alle elezioni europee, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato notevole con un dato superiore al 35.85%, raggiunto con 6.795 preferenze. Sebbene ciò non si sia replicato alle elezioni comunali, dove ci siamo attestati sopra il 10%, siamo grati per il sostegno degli elettori alla nostra prima partecipazione. La scelta di non cercare alleanze elettorali è stata motivata dalla nostra ferma volontà di non abbassare l'asticella della legalità richiesta e di non accettare compromessi con forze politiche che avrebbero minato l'integrità civica e politica della nostra città.

Questa decisione ha dimostrato la nostra coerenza e la determinazione a perseguire gli ideali di legalità e trasparenza, temi fondanti del Movimento 5 Stelle. Desidero congratularmi con la nostra candidata sindaca Mariantonietta Zeppetella e con l'intera squadra di candidati, il cui impegno profuso garantirà la presenza di consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle al municipio di Torre Annunziata per la prima volta nella sua storia. Questo risultato ci consentirà di vigilare direttamente sul lavoro del consiglio comunale e di perseguire con determinazione il nostro impegno a favore della legalità.

Il risultato eccellente delle elezioni europee, seppur non confermato in quelle comunali, che ci vede staccati dal Partito Democratico per una manciata di voti, sarà di stimolo per continuare a lavorare instancabilmente per il bene della nostra comunità e a rappresentare i vostri interessi con impegno e trasparenza”.