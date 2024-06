A cura della Redazione

Riceviamo, non commentiamo, e pubblichiamo la nota del prof. Carmine Alfano (33,75% dei voti), candidato sindaco del Comune di Torre Annunziata, e in sfida con il candidato sindaco del centrosinistra, prof. Corrado Cuccurullo (41,33% dei voti), al ballottaggio che si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024:

«Intendo replicare quanto di seguito indicato. Torre Annunziata ha già deciso ed ha già voltato pagina, la città ha bocciato Cuccurullo e la sua coalizione. Forse ciò al professore sfugge, o meglio sfugge la capacità di una lettura critica ed analitica del dato elettorale. Il 58% dei cittadini di Torre Annunziata ha scelto di dare fiducia a tre coalizioni ognuna delle quali è pienamente alternativa a Corrado Cuccurullo ma soprattutto è alternativa al PD e alle liste ad esso collegate, riciclate su persone e nomi che hanno massacrato la dignità di questa comunità macchiando con l’onta dello scioglimento per camorra il territorio oplontino.

Per quanto riguarda invece il mio presunto atteggiamento di aver evitato i confronti, preciso che non ho alcun problema ad esprimere pubblicamente - cosa che peraltro sto facendo da mesi - le mie idee in quanto trasparenti e non viziate da alcun inganno. La mia visione politica è chiara ed è incentrata su azioni e su fatti concreti immediati su programmi su idee ed interventi finalizzati innanzitutto a ricostruire il nome e la solidità di una intera comunità infangata nella sua storia e nella sua tradizione culturale da una classe politica arrogante e distruttiva che in trent’anni di continuata mala gestione ha consumato l’intero tessuto sociale ed economico locale.

È anche chiaro l’intento demagogico del professore Cuccurullo di legittimare il 42% come un risultato elettorale positivo o per meglio dire come il meglio auspicabile ignorando tuttavia l’evidente crollo delle percentuali di quei partiti che da anni hanno determinato il bello e il cattivo tempo di questa città. Ecco perché non si può scegliere Cuccurullo: perché non è possibile votare chi ha portato questa città ad una tale umiliante condizione. Carmine Alfano e resta un uomo libero da qualsiasi condizionamento che restituirà libertà ai cittadini di Torre Annunziata. Corrado Cuccurullo è l’ennesimo burattino nelle mani del PD e dei suoi padroni oltre confine».