A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata. In vista del ballottaggio di domenica 23 e lundì 24 giugno prossimi tra i candidati sindaco Corrado Cuccurullo e Carmine Alfano, non mancano le lettere aperte agli elettori da parte non solo dei diretti interessati (quella di Cuccurullo rivolta a Lucio D'Avino e Zeppetella l'abbiamo già pubblicata, mentre in queste ore è giunta in redazione anche quella di Carmine Alfano), ma anche quella di Lucio D'Avino, candidato per la lista civica Oplonti Futura (manca solo la lettera di Zeppetella).

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo integrale della lettera::

"Cari elettori, in tanti ci state chiedendo quale coalizione appoggeremo al ballottaggio. Abbiamo avuto modo di parlare con gli esponenti di entrambe le coalizioni e ci siamo seduti al tavolo prima come uomini e poi come “politici”.

Il nostro obiettivo è stato sempre e solo quello di tenere fede agli impegni assunti con voi. Oggi siamo espressione della volontà popolare, siamo i rappresentanti dei cittadini in consiglio comunale e pertanto, da consiglieri comunali, abbiamo preso la seguente decisione:

Siate liberi di scegliere. La libertà è un tratto distintivo di Oplonti Futura. Vi abbiamo dato, per la prima volta probabilmente, la possibilità di scegliere liberamente chi votare alle elezioni comunali proponendo un progetto innovativo completamente avulso dalle logiche vetuste di una politica clientelare.

Ebbene 3.054 persone hanno scelto liberamente di credere in noi e pertanto riteniamo opportuno sottolineare, ancora una volta, la necessità di una scelta consapevole e libera da qualsiasi indicazione.

Gli artefici della distruzione del sogno chiamato Torre Annunziata li conosciamo tutti ed allora non c’è bisogno di alcuna indicazione. Un dato certo ed inconfutabile è dato dai numeri che oggi dicono che Oplonti Futura, tenuto conto del numero delle preferenze ottenute e tenuto conto del numero inferiore dei candidati in gara (23 rispetto ai 24 delle altre liste) si presenta ad oggi come la prima lista cittadina per numero di preferenze. Un dato che sicuramente non potrà passare inosservato alla prossima maggioranza.

Le logiche dei riempilista nonché portatori di voti se hanno “vinto” da un lato hanno miseramente fallito dall’altro. D’altronde il vero ed unico elemento di novità di questa tornata elettorale sono Lucio D’Avino e Marco Russo nel consiglio comunale (al momento è solo Lucio D’Avino, ndr).

Pertanto siamo sicuri che chiunque rivestirà la carica di primo cittadino non potrà far altro che dare conto alla più importante forza politica attualmente sul territorio.

Noi di Oplonti Futura siamo pronti ad assumerci l’enorme responsabilità che risiede nel praticare un’opposizione reale in consiglio comunale ed allo stesso tempo saremo pronti ad assumerci responsabilità legate al governo del territorio, laddove ci venisse offerto un ruolo di primo piano in giunta comunale. (Una nostra considerazione: un posto in giunta uno dei due candidati potrebbe anche offrirlo, ma solo se si desse indicazione di voto a favore del candidato da cui proviene la proposta). Ogni proposta sarà valutata sempre in prospettiva del bene della città, a prescindere dalla provenienza politica.

In conclusione esortiamo tutti i cittadini a recarsi alle urne il 23 e 24 giugno per dimostrare ancora una volta che Torre annunziata è viva ed ha voglia di riscatto.

Sappiamo benissimo che la scelta di non apparentarsi con altre coalizioni comporta per noi un sacrificio enorme poiché rinunciamo alla presenza di altri 2 consiglieri comunali.

Preferiamo la trasparenza al pettegolezzo, la lealtà all’opportunismo e la sincerità verso i nostri elettori. Siamo e saremo vento e mai bandiere".