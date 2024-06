A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata. Manca una settimana al ballottaggio tra Corrado Cuccurullo (centrosinistra) e Carmine Alfano (centrodestra) e i due candidati sindaco adottano strategie differenti.

Mentre Alfano non passa giorno senza sferrare colpi contro Cuccurullo, alcune liste che lo sostengono (Pd, +Europa e Progressisti e Democratici) e l’ex sindaco Ascione, il candidato di centrosinistra prova a spiegare la linea d’azione del suo governo allorquando si insedierà a Palazzo Criscuolo.

«Questa città ha bisogno di soluzioni concrete, i soliti infanganti e malati meccanismi della politica non fanno altro che alimentare uno scenario distruttivo di cui è sempre stata vittima Torre Annunziata – afferma -.

Cominceremo da subito, e ci siamo già attivati, con tre provvedimenti essenziali. In primo luogo la pulizia: va recuperato lo stato ordinario di decoro. Basta immondizia, basta blatte. Puliremo le strade e ripristineremo gli spazi verdi pubblici per restituire ai cittadini serenità e vivibilità

Il secondo provvedimento immediato riguarda la viabilità: istituiremo maggiori controlli in città, più vigili urbani e meno soste selvagge. Infine, il terzo fondamentale tema è l’istruzione. Basta scuole insicure: ripristineremo i servizi e gli spazi sospesi affinché il nuovo anno scolastico possa cominciare nel migliore dei modi.

Dopo oltre 70 anni giorni di campagna elettorale, io e la mia coalizione continuiamo a concentrarci sulle problematiche della città. Non meno di 20 giorni fa abbiamo attenzionato i commissari sulla possibilità di reperire fondi PNRR destinati agli asili nidi. Oggi abbiamo a disposizione 2 milioni di euro da destinare. Un’azione fondamentale per l’educazione delle nuove generazioni e cruciale per iniziare a contrastare dai primi sintomi della criminalità».