A cura della Redazione

Dopo la conferenza stampa del professor Carmine Alfano, nella quale ha annunciato il suo ritiro dalla competizione elettorale in seguito alla bufera che si è abbattuta su di lui per la diffusione di commenti omofobi e sessisti rivolti ad alcuni suoi studenti, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Corrado Cuccurullo, ha voluto incontrare la stampa locale all’interno del suo comitato elettorale. Con lui il neoparlamentare europeo Sandro Ruotolo.

Ecco le sue parole:

“Meno di un’ora fa ho avuto notizia della rinuncia per motivi personali del professor Carmine Alfano, candidato del centrodestra. Chiedo tuttavia alle elettrici e agli elettori di Torre Annunziata di esprimere comunque il proprio voto domenica 23 e lunedì 24 giugno al ballottaggio. A me sarebbe piaciuto battere il mio avversario nelle urne, ma evidentemente travolto dallo scandalo ha deciso il proprio ritiro. Dobbiamo andare a votare tutti più che mai, in una situazione simile che non ha precedenti nella storia di questa città. Oggi più che mai serve una corale risposta perché si dia forza al prossimo sindaco per voltare veramente pagina rispetto al passato, e perché si rafforzi l’immagine di una città aperta, inclusiva, moderna come Torre Annunziata è sempre stata per i diritti sociali e civili. Infine, il prossimo sindaco deve ricevere un consenso popolare ampio per condurre una battaglia con gli altri amministratori del sud contro la legge sull’autonomia differenziata approvata dalla maggioranza di centrodestra in Parlamento. Legge che divide il Paese tra una parte ricca ed una parte povera. Chiedo pertanto a chi ha votato al primo turno per altre liste di dare il consenso per governare la città, ma anche per costruire l’opposizione ai progetti del governo nazionale. Il mio appello al voto è rivolto a tutti i cittadini di Torre Annunziata. La mia campagna continuerà come da programmi, con lo stile e i contenuti che l’hanno caratterizzata sin dal principio, e chiuderò con una manifestazione pubblica domani alle 20,30 ai giardini pubblici. Spero che molti cittadini partecipino per dare da subito l’impressione che la città è viva ed energica. Votare è un diritto, ma oggi più che mai è un dovere per tutti i torresi”.