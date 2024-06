A cura della Redazione

Riccardo Magi, segretario nazionale di Più Europa, e Bruno Gambardella, coordinatore regionale e vicepresidente dell'Assemblea nazionale del partito intervengo in merito alla vicenda che ha coinvolto il candidato sindaco alle elezioni comunali di Torre Annunziata Carmine Alfano.

«Il dottor prof. Carmine Alfano, candidato a sindaco di Torre Annunziata per il centrodestra e noto dispensatore di patenti di moralità o immoralità agli avversari politici, ha portato la città all'onore delle cronache nazionali per il suo agire a dir poco imbarazzante per l'intera comunità. Sui possibili risvolti penali di certi comportamenti noi non ci esprimiamo perché siamo sempre garantisti, anche nei riguardi di chi meriterebbe di essere ripagato con il medesimo trattamento da lui riservato ad altri. Resta però lo sconcerto per quanto letto e ascoltato. Oggi siamo ancora più convinti e determinati nel sostenere Corrado Cuccurullo, candidato sindaco che darà lustro a Torre Annunziata e che si impegnerà a far dimenticare all'opinione pubblica nazionale questa pagina vergognosa».