A cura della Redazione

Affluenza definitiva alle urne relativa al ballottaggio tra i candidati sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo e Carmine Alfano.

Alle ore 15,00 ha votato il 29,86% degli aventi diritto, quasi nla metà rispetto al primo turno (63,94%)..

Nel ballottaggio del 2017 tra i candidati sindaco Vincenzo Ascione e Ciro Alfieri la percentuale fu del 46,97%.

Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, la bassa percentuale, che va oltre il calo fisiologico del secondo turno di votazioni, è dipesa, secdondo noi, da due fattori: la confusione creata sul ritiro dal ballottaggio del candidato sindaco Carmine Alfano (molti hanno pensato che era superfluo andare a votare), ulteriore disaffezione verso la politica dopo i recenti avvenimenti in campagna elettorale.