A cura della Redazione

Le prime congratulazioni al neo sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, arrivano dal senatore Orfeo Mazzella del M5S.

In un post sul suo profilo Facebook, il parlamentare si congratula con il neo primo cittadino e gli offre la sua collaborazione istituzionale.

“Esprimo le mie congratulazioni al prof. Corrado Cuccurullo per la sua elezione come sindaco di Torre Annunziata. Sono sicuro che lavorerà duramente e guiderà la nostra città per farne un posto migliore.

Può contare sulla mia collaborazione istituzionale nell’interesse del bene comune e di tutti i nostri concittadini”.

Poi il senatore passa all’analisi dei dati elettorali del ballottaggio. “Dall’analisi dell’affluenza alle urne per il ballottaggio - spiega - emerge un ulteriore dato preoccupante di sfiducia nelle Istituzioni politiche.

Pertanto ritengo che anche ridare fiducia ai cittadini con una condotta politica adeguata e rispettosa delle Istituzioni che si vanno a rappresentare, sia una priorità della politica locale.

Complimenti al nostro Movimento 5 Stelle che entra, la prima volta che si presenta in consiglio comunale, con un consigliere di opposizione, Salvatore Monaco. Grazie a Mariantonietta Zeppetella Del Sesto per aver dato un’opportunità di una figura di sindaca di altissimo profilo culturale alla nostra Città”.

L’ultima dichiarazione di Mazzella, lascia presumere che subito dopo la proclamazione degli eletti al consiglio comunale da parte del seggio centrale, la prof. Zeppetella rassegnerà le proprie dimissioni lasciando spazio al primo dei non eletti, ovvero al giovane Salvatore Monaco.