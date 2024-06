A cura della Redazione

Prima conseguenza della sconfitta al ballottaggio del candidato del centrodestra Carmine Alfano alle elezioni comunali a Torre Annunziata.

Francesco Servillo rassegna le dimissioni irrevocabili da segretario cittadino di Forza Italia e da membro del consiglio direttivo della provincia di Napoli.

Nella lettera indirizzata agli onorevoli Annarita Patriarca e Fulvio Martusciello, Servillo spiega che la sua decisione è stata assunta per motivi personali.

“Ringraziando per la fiducia riposta nella mia persona e augurandovi buon lavoro per il prosieguo politico, porgo i miei saluti”, è il commiato dell’ormai ex segretario cittadino di F.I..