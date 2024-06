A cura della Redazione

Ultimamente il M5 Stelle di Torre Annunziata è stato oggetto di critiche perché il suo candidato sindaco, prof. Mariantonietta Zeppetella, ha deciso di rassegnare le dimissioni da consigliere comunale, lasciando spazio al primo dei non eletti della lista, Salvatore Monaco.

La decisione della professoressa, che aveva già dichiarato più volte la sua indisponibilità a svolgere il ruolo di consigliere nel caso non fosse stata eletta sindaco, ha indotto un gruppo di simpatizzanti del M5S (e non iscritti, come ci tengono a sottolineare i dirigenti del Movimento) a sottoscrivere un documento con il quale invitano Zeppetella a desistere da tale sua decisione.

Per meglio chiarire la questione, il referente del Gruppo territoriale del M5S oplontino, Ruggiero Capaldo, ha diramato una nota, che pubblichiamo integralmente qui di seguito:

"Il Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata - inizia il comunicato - desidera chiarire che non vi è stato alcun "siluramento" nei confronti della candidata sindaco Mariantonietta Zeppetella, ma piuttosto il rispetto della sua volontà, espressa durante una riunione del circolo locale anche dopo l'analisi del voto. L'obiettivo è stato quello di garantire correttezza e coerenza nelle scelte, senza imporre ruoli in modo forzato.

Il dibattito democratico che si è svolto nel nostro Circolo ha visto la partecipazione di numerosi cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata, in collegamento con i Responsabili Provinciali e Regionali. Non vi è stata alcuna bufera, ma piuttosto un confronto aperto e trasparente.

Desideriamo ribadire che non ci sono state fuoriuscite o cambi di programma nella nostra azione politica, che sarà portata avanti dall'opposizione con il nostro Salvatore Monaco, iscritto al M5S da molti anni.

Riteniamo opportuno chiarire che il Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata è organizzato in un Gruppo Territoriale composto da iscritti al Movimento a livello Nazionale. Invitiamo chiunque desideri farne parte a iscriversi al M5S e successivamente al Gruppo Territoriale di Torre Annunziata.

Il Gruppo Territoriale stabilisce la linea Politica locale del Movimento 5 Stelle e le scelte vengono discusse votate e verbalizzate in assemblea. Siamo guidati da un Referente locale, Ruggiero Capaldo, e da un vice-responsabile, Salvatore De Simone. Le attività del Gruppo si articolano in tre aree: Giovani, Progetti e Formazione, ciascuna guidata da un Referente specifico.

Il Movimento 5 Stelle promuove da anni l'incontro con i Cittadini, inclusi coloro che non sono iscritti, durante eventi e presso gazebo in strada. Le informazioni vengono diffuse principalmente attraverso i social network.

La sede del M5S di Torre Annunziata - conlude la nota - è aperta da oltre un anno e mezzo e ha accolto centinaia di Cittadini interessati ad avere informazioni sul voto e a contribuire alla redazione del Programma Elettorale. Siamo disponibili al dialogo con i firmatari di una sottoscrizione, invitandoli ad un confronto pubblico".

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, presso la nostra sede in Corso Vittorio Emanuele III n. 369, o tramite telefono, email, social network e sito web".