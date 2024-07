A cura della Redazione

Il Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata, con il suo consiglire comunale, e nell’ottica di una critica costruttiva, fa presente al neo sindaco Corrado Cuccurullo che la città ha bisogno di affrontare alcune questioni urgenti che non possono attendere oltre.

A breve verranno protocollate due richieste. La prima riguarda la sicurezza di via Caracciolo (foto sotto), teatro il mese scorso dell’ennesima tragedia che ha colpito la nostra città, con la morte di due giovani. La strada in questione necessita di interventi urgenti per la sua messa in sicurezza.

La seconda richiesta attiene ai disagi dei turisti a Torre Annunziata, che in questi giorni, a seguito della chiusura della stazione delle F.S. di Torre Annunziata Centrale e Città, sono disorientati soprattutto per mancanza di segnaletica appropriata per raggiungere Napoli e Salerno.

La nostra azione parte da qui. In questa consiliatura saremo pronti a segnalare prontamente i disagi a cui vanno incontro i nostri cittadini, monitorando di volta in volta i provvedimenti che l’amministrazione assumerà.

Questo è come noi intendiamo l’opposizione, non contro ma al servizio della città.

Siamo disponibili ad eventuali incontri con i cittadini che vorranno segnalarci altre problematiche.