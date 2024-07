A cura della Redazione

Slittata ancora la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Torre Annunziata, il sindaco Corrado Cuccurullo continua suoi incontri nella sede di via Provinciali Schiti per pianificare alcuni provvedimenti.

Dopo la riunione con i dirigenti del Comune e quella con il dott. Eugenio Piscino, amministratore unico della Prima Vera, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, durante la quale il sindaco ha indicato le principali criticità da affrontare nel più breve tempo, quali lo spazzamento delle strade, la raccolta rifiuti, le minidiscariche in alcuni luoghi della città, il costo del servizio, ieri, lunedì 15 luglio, il primo cittadino ha incontrato il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel.

“Ho particolarmente apprezzato il fatto che il direttore abbia deciso di far visita ai nuovi sindaci: un gesto che dimostra la volontà del Parco di dialogare con gli Enti Locali - ha affermato Cuccurullo in una nota -.

Nel corso dell’incontro ho sottolineato l’importanza di condividere scelte e strategie per aumentare ulteriormente il flusso turistico verso la Villa di Poppea. In questi anni i visitatori sono aumentati, ma c’è margine per incrementare ulteriormente.

La sinergia con il Parco è fondamentale: la crescita esponenziale dei visitatori nell’area vesuviana rappresenta una straordinaria occasione per far crescere anche Oplonti”.

Crediamo che il sindaco in questa primissima fase del suo mandato si stia muovendo nella direzione giusta: ascoltare le problematiche e le criticità che gli pervengono dagli incontri con dirigenti, confrontarsi con loro, e poi prendere le decisioni più appropriate, in attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale e della nomina della nuova giunta.