A cura della Redazione

Proclamazione degli eletti in Consiglio comunale di Torre Annunziata: oggi, martedì 23 luglio, alle ore 15,00, a distanza di un mese dal ballottaggio del 23-24 giugno, il presidente dell’Ufficio elettorale centrale, dott. Francesco Abete, proclamerà i 24 consiglieri eletti.

Nella stessa giornata, in serata, si riunirà il primo interpartitico di maggioranza post-voto per cercare di trovare un accordo sull’elezione del presidente del Consiglio, sulla ripartizione degli assessorati e sulla data della prima seduta di Consiglio comunale, che dovrà svolgersi non oltre i 20 giorni a partire da oggi.

Il sindaco Cuccurullo ha dato il suo indirizzo per quanto attiene alle caratteristiche dei futuri assessori: tecnici con alte competenze e senza precedenti esperienze amministrative al Comune di Torre Annunziata.

Non tutte le forze politiche, però, sono d’accordo sulla giunta tecnica. C’è chi vorrebbe un esecutivo misto, politico-tecnico, e chi completamente politico.

Ma al di là delle differenti vedute tra le varie forze politiche, l’importante è che si arrivi presto ad una soluzione, in modo che già nella prima seduta di Consiglio comunale il sindaco possa presentare i suoi 7 assessori. La città non può attendere oltre, soprattutto dopo il recente fatto di cronaca che ha riportato Torre Annunziata all’attenzione dei mass media nazionali.