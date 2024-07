Ufficializzata l'elezione dei 24 consiglieri comunali di Torre Annunziata. Alle ore 15,00 di ieri pomeriggio, c’è stata la proclamazione degli eletti da parte del presidente dell’Ufficio elettorale centrale, dott. Francesco Abete.

Tutto confermato per quanto riguarda gli eletti e la distribuzione dei seggi tra le forze politiche. A breve il sindaco Corrado Cuccurullo dovrebbe convocare la prima seduta di Consiglio comunale in cui sarà eletto il presidente dell'Assise.

E proprio questa figura istituzionale è stata al centro dell’interpartitico di maggioranza, svoltosi ieri sera nella sede del Comitato elettorale di Cuccurullo. Presenti tutte le forze politiche di maggioranza e lo stesso sindaco.

Il Partito Democratico, rappresentato dal capogruppo Fabio Giorgio e dal reggente Giampiero Nitrato Izzo, ha posto in evidenza il successo delle donne nella recente competizione elettorale, con 9 consiglieri donne elette su 15 della maggioranza. “Veniamo da due anni di commissariamento per infiltrazioni camorristiche - ha detto in sintesi il capogruppo -, per tale motivo dobbiamo mantenere alta l’attenzione e la tensione su legalità e trasparenza. Inoltre, se vogliamo veramente voltare pagina e dare un forte segnale di cambiamento, l’elezione di una donna a presidente del Consiglio sarebbe una bellissima novità, visto che nella storia di Torre Annunziata questo ruolo di prestigio non è stato mai rivestito da una donna. E per evitare retropensieri – ha concluso Giorgio – il Partito Democratico non rivendica per sé questa carica istituzionale”.

In sostanza, non una battaglia di poltrone, ma la volontà di eleggere una esponente che rappresenta, insieme alle altre donne in Consiglio, il 60 per cento degli eletti nella coalizione di maggioranza.

La proposta del capogruppo Pd ha suscitato la reazione di Torre Libera, che ha accusato i Democratici di minare la compattezza all’interno della maggioranza. Come si sa lo stesso sindaco Cuccurullo, negli incontri bilaterali avuti di recente con le forze politiche, aveva proposto di affidare la carica di presidente del Consiglio a Torre Libera, ovvero al suo leader Davide Alfieri.

Sulla stessa lunghezza d’onda del Pd i Progressisti e Democratici, mentre Più Europa vuole un pari dignità tra tutte le forze politiche della maggioranza.

Sulla questione sollevata dal Pd, i rappresentanti delle altre liste (Area Socialista, Popolari per la Pace e Azione) non hanno espresso una loro opinione, ma di fatto appoggerebbero la proposta del sindaco.

Intanto a breve ci saranno altri incontri bilaterali tra sindaco e forze politiche per discutere anche sul futuro assetto della Giunta. La volontà di Cuccurullo è di presentare la squadra di governo già nella prima seduta di Consiglio comunale. Ci riuscirà? Tutto dipende dalla sua capacità di mediare tra le diverse posizioni dei suoi alleati.