A cura della Redazione

A partire da ieri, venerid 2 agosto, il Partito Democratico di Torre Annunziata organizza la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge 86/2024 Calderoli sull'autonomia differenziata.

"Questa riforma è profondamente sbagliata e ingiusta, poiché dividerà ulteriormente il Paese e aumenterà le disuguaglianze. È necessario impegnarsi per raccogliere le firme necessarie e fermare questo provvedimento", ha dichiarato Giampiero Nitrato Izzo, reggente del Partito Democratico di Torre Annunziata.



L'obiettivo ambizioso è quello di superare le 500.000 firme già raccolte. "Nella primavera del 2025 saremo chiamati a votare compatti per l'abrogazione totale di questa legge controversa e ingiusta. Uniamoci per dire NO all'autonomia differenziata e difendere i nostri diritti", aggiungono i Giovani Democratici e i DEM. Chiaramente, ottenuto il referendum, sarà necessario votare per raggiungere il quorum previsto dalla legge, ma questo sarà oggetto di attenzione in un secondo momento.

Ecco il calendario dei banchetti per la raccolta firme:

2 agosto, h 18.00 - 20.00, Sede PD

4 agosto, h 11.00 - 13.00, Villa Comunale nei pressi Risorgimento

5 agosto, h 18.00 - 20.00, Sede PD

6 agosto, h 18.00 - 20.00, Sede PD

11 agosto, h 11.00 - 13.00, Villa Comunale nei pressi Risorgimento