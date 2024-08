A cura della Redazione

Il consigliere comunale di Italia Viva, Michele Avitabile, scrive al sindaco Corrado Cuccurullo per una sollecitazione riguardante lo stato di degrado di diverse strade di Torre Annunziata e per accedere agli atti di nomina degli assessori.

Ecco il testo della lettera:

“Facendo seguito all’attività relativa al ripristino del manto stradale, ad oggi mi preme purtroppo evidenziare che le seguenti strade: via Sambuco, via Fortuna, via Giardino, via Commercio, via Gioacchino Murat, via Mazzini, via Oplonti, via Bertone, 1 Traversa Cuparella, 2 Traversa Cuparella, via Filippini, via Nicolò D’alagno, via San Francesco di Paola, via Pastore, via Sepolcro, largo Grazia, largo Speranza, via Campestre, sono nell’abbandono più totale ed occorrerebbe con urgenza un’attività di ripristino del decoro di viabilità urbana.

Orbene, preso atto che nella sua campagna elettorale la parola “rigenerazione urbana” è stata al centro della sua programmazione, si chiede con la presente di conoscere se e quando è prevista la ripavimentazione e la riqualificazione di dette strade.

Inoltre il sottoscritto fa richiesta di accesso agli atti per la nomina degli assessori della nuova Giunta ai fini dell’incompatibilità ex articolo 63, comma 1, n. 6), d.lgs. n. 267/2000”.