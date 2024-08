A cura della Redazione

Il senatore Orfeo Mazzella scrive al sindaco Corrado Cuccurullo. Una lettera molto lunga e articolata, nella quale propone un patto di legalità che garantisca integrità e trasparenza dell’amministrazione comunale.

“Nei giorni scorsi – scrive Mazzella – ho ricevuto in chat whatsapp un articolo del Fatto Vesuviano che, a mio avviso, mette in luce tematiche importanti e delicati equilibri all'interno della nostra comunità, chiamando in causa un neo assessore della tua giunta.

È fondamentale affrontare senza reticenze le questioni di giustizia, equità e rispetto verso ogni individuo, indipendentemente dalla gravità delle accuse o dalla posizione di chi le riveste.

Innanzitutto, è importante sottolineare che ogni caso di molestia o stalking deve essere trattato con la massima serietà e attenzione. La giunta comunale, come Istituzione, ha la responsabilità di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, e i comportamenti scorretti, in tutti i casi di molestie o stalking, devono trovare la giusta condanna, indipendentemente da chi li compie. È fondamentale che ogni cittadino senta di poter denunciare i propri diritti senza timore di censure o ritorsioni.

Le Istituzioni e i movimenti sociali - continua la lettera -devono essere coerenti, sempre pronti a difendere i diritti e la dignità di tutti, senza eccezione. Sono profondamente preoccupato su come le differenze di trattamento possono insinuarsi nel discorso pubblico.

Auspico che l’Ente di cui tu sei il responsabile legale, avendo poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sugli assessori, unitamente alle associazioni operanti nel territorio, possiate continuare a lavorare per promuovere una maggiore cultura di garanzia dei diritti umani, della legalità e di sostegno alla non discriminazione di ogni individuo. Invito anche la cittadinanza a rimanere attiva e partecipe, affinché ogni voce venga ascoltata e valutata nel rispetto della verità e della giustizia.

Capisco le tue preoccupazioni sulla legalità e sulla necessità di avere assessori competenti e con una fedina penale pulita.

È fondamentale che le istituzioni pubbliche siano gestite da persone di fiducia, capaci e con valori etici solidi. La trasparenza e l'integrità sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti delle autorità.

È importante trovare un equilibrio tra garantire la trasparenza, le competenze e consentire a persone con esperienze diverse di partecipare alla vita pubblica.

Ho la necessità di comprendere quali siano le tue opinioni sui modi per garantire che le istituzioni pubbliche siano gestite in modo etico e competente.

Come sindaco hai l’obbligo morale (e giuridico) di gestire in modo etico la presenza in giunta di assessori che raggiungono il livello di professionalità, competenza ed eticità desiderato, adottando diverse strategie.

Pertanto, ritengo opportuno:

1. Istituire un sistema di valutazione regolare delle performance degli assessori, basato su criteri oggettivi e misurabili. Questo permetterebbe di identificare eventuali lacune nelle competenze e di intervenire di conseguenza.

2. Offrire opportunità di formazione e sviluppo professionale per gli assessori, affinché possano migliorare le loro competenze e aderire agli standard previsti.

3. Promuovere una cultura della trasparenza, comunicando apertamente con i cittadini riguardo alle decisioni della giunta e alle eventuali difficoltà riscontrate. Questo potrebbe includere report periodici sulle attività degli assessori.

4. Se, nonostante gli sforzi, un assessore non riesce a dimostrare un adeguato livello di professionalità ed eticità, potrebbe essere necessario valutare una rotazione o la sostituzione della figura, garantendo che il processo sia giustificato e trasparente.

5. Redigere e far rispettare un codice etico che delinei chiaramente le aspettative sui comportamenti e sulle competenze degli assessori, con sanzioni in caso di violazioni.

6. Favorire il coinvolgimento della comunità nel monitoraggio dell'operato della giunta, creando spazi di ascolto e feedback da parte dei cittadini.

7. Promuovere iniziative che rafforzino la responsabilità degli assessori, come audit esterni o commissioni di verifica indipendenti.

Attraverso questo approccio sistematico e trasparente, potresti assicurarti che la giunta operi nell'interesse della comunità mantenendo alti standard di eticità e professionalità.

Questi 7 punti che sottopongono alla tua riflessione possono costituire un patto di legalità che garantisca integrità e trasparenza della nostra amministrazione comunale.

E' fondamentale che il nostro esecutivo e gli Assessori che ne fanno parte possiedano una fedina penale immacolata, in modo da rafforzare la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni, promuovendo un governo locale sano e responsabile.

Confido nella tua disponibilità verso questa proposta e spero che possa essere discussa in un prossimo incontro.

E' questa occasione per porgerti i miei migliori saluti, augurandoti un sereno Ferragosto".