A cura della Redazione

L’incidente tra un’auto e una moto avvenuto nei giorni scorsi all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Sepolcri a Torre Annunziata ha dato spunto al senatore del M5S Orfeo Mazzella di ritornare sull’argomento della sicurezza stradale in città, pubblicando sulla sua pagina Facebook una pungente lettera indirizzata al sindaco Corrado Cuccurullo.

«Negli ultimi mesi, la nostra città ha purtroppo registrato ripetuti incidenti, alcuni dei quali tragicamente mortali – inizia Mazzella -. Questi eventi non solo hanno provocato devastazione e dolore nelle famiglie colpite, ma hanno anche suscitato un forte senso di insicurezza tra tutti i cittadini di Torre Annunziata.

Ricordo che il nostro consigliere M5S Salvatore Monaco il 16 luglio ha sollevato con fermezza la necessità di interventi tempestivi e mirati al fine di arginare questa preoccupante spirale di incidenti.

A dispetto delle sollecitazioni, ad oggi, non sono state adottate misure concrete. Pertanto, mi sembra doveroso richiamare l’attenzione degli assessori competenti sull’urgenza di affrontare questa questione con la massima priorità, anche alla luce dell’ultimo incidente all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Sepolcri, che fortunatamente non ha causato vittime.

È essenziale che tutte le forze politiche, indipendentemente dall’appartenenza - prosegue il senatore -, si uniscano in un semplice ma fondamentale obiettivo: garantire la sicurezza dei nostri cittadini.

Pertanto, si invita ad avviare immediatamente un tavolo di lavoro per:

1. Analizzare in maniera approfondita le problematiche delle strade più critiche a Torre Annunziata.

2. Valutare la possibilità di implementare opere di messa in sicurezza, come segnaletica adeguata, attraversamenti pedonali, rallentatori di velocità e illuminazione stradale.

3. Promuovere campagne di sensibilizzazione sulla guida responsabile e sulla sicurezza stradale.

4. Collaborare con le forze dell'ordine per intensificare i controlli e garantire il rispetto delle norme.

Solo attraverso un impegno collettivo e concertato si potrà lavorare per un futuro in cui la sicurezza nelle nostre strade non sia solo un diritto dichiarato, ma una realtà concreta».

Tra i tanti commenti al post di Mazzella, spicca quello del consigliere del M5S Salvatore Monaco (la sua surroga al posto della dimissionaria Mariantonietta Zeppetella ci sarà al prossimo consiglio comunale).

Monaco afferma che «il sindaco non ha ignorato il mio appello alla sicurezza. Dopo un mio incontro con lui, in seguito all' istanza protocollata dal M5 Stelle, posso testimoniare che Cuccurullo sta lavorando sodo sotto vari versanti, compreso quello della sicurezza, dove si accusano ritardi trentennali. Pertanto ribadiamo, pur dall' opposizione, la completa fiducia nell'operato del sindaco Cuccurullo».

«Non si tratta di una diversità di opinioni tra il senatore e me - conclude Monaco contattato dal nostro giornale - ma solo di una puntualizzazione che andava fatta».

E’ alquanto strano, però, che da un esponente dell’opposizione arrivi un segnale di vicinanza politica al sindaco così esplicito all’inizio del suo mandato (completa fiducia nell'operato del primo cittadino), anche se limitato al tema della sicurezz stradale, prima ancora che siano state adottate serie misure al riguardo..