A cura della Redazione

La riunione dei capigruppo di maggioranza convocata dal presidente del consiglio comunale di Torre Annunziata Davide Alfieri per la definizioni delle commissioni consiliari, che sarà argomento della prossima seduta consiliare, si è chiusa con un accordo complessivo, sia per quanto riguarda la loro composizione (sette membri per ciascuna commissione) che per quanto concerne l’assegnazione delle presidenze e delle vicepresidenze.

Secondo lo schema approvato dalla conferenza dei capigruppo, le Commissioni dovrebbero essere sette, più quella della Trasparenza presieduta da un consigliere della minoranza. E tutte e sette saranno presiedute da consiglieri donne.

Iniziamo con la commissione Politiche sociali, presieduta da Sofia Donnarumma, eletta nei Democratici e Progressisti, già assessore nella giunta Ascione. A seguire i Lavori Pubblici, con Nella Monaco, consigliere comunale del Partito Democratico; l’Urbanistica, con Raffaella Celone, dell’Area Socialista; la Cultura, con Francesca Caso dei Popolari per la Pace. La commissione Bilancio sarà presieduta da Emanuela Cirillo, di Azione, già assessore nella giunta Ascione; lo Sviluppo, con Maria di Maio di Più Europa; e infine l’Avvocatura, con Luisa Acunzo di Torre Libera..

In sostanza si è deciso di dare le presidenze delle commssioni a sette donne, in rappresentanza delle sette forze politiche della maggioranza che sostengono il sindaco Corrado Cuccurullo.

Ad ognuna delle sette commissioni vanno aggiunti, poi, tre componenti della minoranza.