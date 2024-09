Convocazione del Consiglio comunale di Torre Annunziata per mercoledì 25 settembre alle ore 9 presso Palazzo Criscuolo.

All’ordine del giorno surroghe, elezioni e nomine, oltre alla presentazione della Giunta al Consiglio comunale da parte del sindaco Corrado Cuccurullo.

I consiglieri di opposizione Salvatore Monaco (M5S) e Anastasia Quaranta (Orgoglio e Dignità) subentreranno ai rinunciatari Mariantonietta Zeppetella e Carmine Alfano.

L'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio comunale

Seguirà poi l’elezione dei due vicepresidenti del Consiglio comunale, uno della maggioranza ed uno dell’opposizione. Sulla procedura di questa elezione è in atto un vera disputa tra il M5S e la segretaria comunale Maria Clara Napolitano.

Secondo la dirigente, da quello che abbiamo potuto apprendere, dovrebbero esserci due votazioni: quella della maggioranza che si eleggerebbe, nel segreto dell’urna, il suo vicepresidente, e quella della minoranza che farebbe altrettanto.

Per il M5S, invece, che aspirerebbe alla vicepresidenza con Salvatore Monaco, dovrebbe esserci un’unica votazione (a scrutinio segreto) con la partecipazione sia dei consiglieri di maggioranza che di minoranza.

In sostanza M5S e segretaria comunale danno una diversa interpretazione del comma relativo all’articolo del regolamento comunale che disciplina l’elezione del presidente e dei due vicepresidenti del Consiglio. Per quanto riguarda questi ultimi, esso recita testualmente: “In conformità allo Statuto, il Consiglio procede all’elezione dei due vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con un’altra votazione (si intende rispetto a quella dell’elezione del presidente, ndr) da effettuarsi a scrutinio segreto a voto limitato. Ciascun consigliere esprime una sola preferenza. Saranno proclamati eletti i due consiglieri, uno della maggioranza l’altro della minoranza, che hanno riportato rispettivamente il maggior numero di voti”.

Partendo dal presupposto che il comma poteva essere scritto meglio, a me risulta palese ed evidente che alla votazione per l’elezione dei due vicepresidenti partecipino insieme, con una sola votazione, sia i consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza, i quali possono esprimere una sola preferenza. Alla fine saranno eletti vicepresidenti, uno per ciascuno degli schieramenti, i consiglieri che hanno ottenuto più voti. La frase “scrutinio segreto a voto limitato” dovrebbe riferirsi al limite imposto a ciascun consigliere di esprimere una sola preferenza.

I consiglieri Colletto e Iovane in pole

Penso tuttavia che la segretaria comunale difficilmete cambierà opinione e quindi non ci dovrebbero essere sorprese sui nomi dei due vicepresidenti: per la maggioranza Antonietta Colletto (PD), per la minoranza il pole Mauro Iovane (3C).

La seduta consiliare proseguirà poi con le comunicazioni del sindaco sulla sua Giunta; con l’elezione della Commissione elettorale; con la nomina dei componenti della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari; e, infine, con l’istituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti.