Non tutti i candidati a sindaco e al Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, sono al corrente di un adempimento che - se non ottemperato - può comportare salate sanzioni a carico dello stesso candidato e la decadenza dalla carica, se eletto. Ed è bene sapere che tale adempimento riguarda tutti i candidati, quelli eletti e non.

Ci riferiamo in particolar modo alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno scorsi. Per costoro c’è l’obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale.

Tutti i candidati, pertanto, devono rendere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione, anche negativa, relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale entro tre mesi dalla proclamazione dell’ultimo eletto. Alla dichiarazione, se positiva, deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti ed a tutte le spese sostenute.

Al mancato deposito presso il Collegio della dichiarazione sopra indicata, consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.

L'accertata violazione dell’obbligo di dichiarazione/rendicontazione delle spese di campagna elettorale costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto. Si ribadisce che l’obbligo della dichiarazione di cui all'art.2 della legge 441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della l.515/93 riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.

La documentazione, che va inoltrata entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto (23 luglio 2024), può essere:

- depositata a mano presso l’ufficio elettorale sito al 2° piano del lotto 1 della Corte di Appello; oppure trasmessa: · per posta raccomandata a: Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso Corte di Appello di Napoli – nuovo Palazzo di Giustizia – Centro Direzionale, piazza Porzio, 1- 80143 Napoli;

- con pec a elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it (solo se in possesso di pec);

- con peo (posta elettronica ordinaria) a: crge.ca.napoli@giustizia.it.

Per scaricare il modello CLICCA QUI