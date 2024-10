Sull’Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata è stato pubblicato il 4 ottobre scorso l’Avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e determinato di tre dipendenti comunali da assegnare all’ufficio di staff del sindaco.

Di questi, uno da inquadrare nell’Area dei Funzionari e due in quella di Istruttori (attività di supporto al sindaco e portavoce).

Non entreremo nel merito dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze per ovvii motivi (il sindaco Corrado Cuccurullo ha già da tempo scelto chi farà parte del suo staff, prerogativa - questa - che rientra nel suo pieno diritto perché richiede la sussistenza di un rapporto fiduciario con gli staffisti), tuttavia ci soffermeremo su alcune dichiarazioni che lo stesso sindaco ha rilasciato al collega Raffaele Perrotta in una recente intervista pubblicata sul quotidiano Il Mattino.

Pungolato dal giornalista sul fatto che i tre staffisti già sono al lavoro fin dal suo insediamento, Cuccurullo ha ribattuto seccato: “Stanno qui dal primo luglio senza percepire nulla perché entrano ed escono con me. La trovo una polemica da marciapiede. L’hanno fatto anche i miei predecessori Cucolo, Monaco, Starita e Ascione”.

A parte il fatto che solo gli ex sindaci Starita (assunzione di un addetto stampa per 20 mesi) e Ascione (assunzione di un avvocato, un architetto e un addetto stampa) si sono avvalsi di uno staff esterno, va sottolineato che nessuno degli staffisti è entrato in servizio prima dell’espletamento dell’avviso pubblico e della firma del regolare contratto. Invece, come ha affermato lo stesso sindaco, il suo staff collabora con lui al Comune già da oltre tre mesi, pur senza un normale rapporto contrattuale.

Riteniamo che il sindaco abbia commesso una "leggerezza", perché non è possibile prestare servizio presso un Ente pubblico se non si è provvisti di un regolare contratto (o decreto di nomina se è la prestazione è gratuita).

Molti si sono chiesti, e ci hanno chiesto, a che titolo i tre componenti del futuro staff frequentano le stanze del Comune oplontino. "Nel caso malaugurato che uno dei tre si infortunasse, su chi ricadrebbero le responsabilità?", è la domanda più frequente.

Spoil system dell'apparato burocratico al Comune

Intanto sembra essere iniziato lo spoil system dell’apparato burocratico dell’Ente. La segretaria comunale Napolitano molto probabilmente non sarà confermata. Anche il suo vice, il dirigente dell’Ufficio Finanziario Nunzio Ariano, che per anni ha ricoperto con merito il ruolo di vicesegretario, è stato sostituito dal dirigente delle Politiche Sociali Nicola Anaclerio. I bene informati parlano di un’accesa discussione tra Ariano ed un amministratore che avrebbe poi determinato la sua sostituzione. Anche il comandante della Polizia municipale Forgione sarebbe in partenza verso altri lidi. In sostanza via tutti coloro che erano stati designati dalla Commissione straordinaria. D’altronde anche la stessa Commissione si è comportata, al momento dell’insediamento, allo stesso modo. Ed è giusto che sia così: chi ha la responsabilità di governo ha il diritto di circondarsi di dirigenti che godono di un'ampia fiducia da parte di chi li nomina.