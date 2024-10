A cura della Redazione

Acquisizioni di atti da parte della Guardia di Finanza su delega della Procura di Salerno sono in corso negli uffici del consigliere regionale della Campania Luca Cascone, eletto nella circoscrizione elettorale di Salerno per la lista De Luca Presidente.

Secondo quanto si apprende, le fiamme gialle di Salerno starebbero conducendo attività istruttorie e acquisizioni di documenti per approfondimenti investigativi relativi a vicende collegate, ma distinte dall'inchiesta che nelle scorse settimane ha coinvolto il sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri.

Analoghe acquisizioni, inerenti una attività investigativa pregressa, sarebbero in corso anche negli uffici della Provincia di Salerno, di cui Alfieri era presidente.

Alfieri è stato sospeso sia dalla carica di sindaco che di presidente.

Cascone pubblica un post su Facebook per parlare della vicenda: “Dopo le diverse “imprecise” anticipazioni giornalistiche siamo arrivati all'acquisizione di documenti - afferma il consigliere -. La migliore occasione non solo per spiegare nell'unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori. Fiducia assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché - nonostante ci sia chi specula su tutto - sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene! Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura. Il mio unico pensiero va alla mia famiglia cui - mio malgrado - creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno.