“Modello-Albania è la dimostrazione di quanto pericolosa sia la politica demagogica del Governo Meloni". Lo dichiarano Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD di Napoli, e Luigi Monaco, responsabile Giustizia del PD Napoli.

"La deportazione dei profughi dall'Italia nel centro di Gjader, che ha tutta l'aria di essere una colonia detentiva con tanto di recinzioni e gabbie costruita con i soldi dei contribuenti italiani, era già in partenza - si legge in una nota dei due esponenti del Pd - un progetto fallimentare, senza alcun fondamento giuridico. L'attacco del Governo alla Magistratura è gravissimo per la tenuta democratica del Paese, ma è anche pretestuoso dal momento che la decisione dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma è motivata in maniera chiara.

Intanto, i dodici migranti in questione, provenienti da Egitto e Bangladesh, hanno ancora lo status di richiedenti asilo e sarebbe stato un illecito trattenerli nel centro albanese. In più, i trattenimenti non sono stati convalidati in applicazione dei principi enunciati dalla Corte europea, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa amministrazione: non possono essere considerati Paesi sicuri (in ogni loro parte e per ogni persona) gli Stati di provenienza delle persone trattenute, quindi non può essere applicata la procedura di frontiera e nello specifico va garantito il diritto di accoglienza in Italia. L'attacco del governo alla Magistratura ha poi un disgustoso sapore di avvertimento mentre è in corso il processo 'Open Arms' dove è imputato il ministro Matteo Salvini che rischia una condanna fino a sei anni".