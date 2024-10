A cura della Redazione

Convocato il Consiglio comunale di Torre Annunziata per martedì 29 ottobre 2024 alle ore 9,00 presso Palazzo Criscuolo.

Nove i punti all’ordine del giorno, con quattro riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, tutte e quattro derivanti da sentenze esecutive.

Ci sarà la presentazione delle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo del sindaco.

Poi l'approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2023. Esso ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente, attraverso le proprie articolazioni organizzative e la sua società Prima Vera srl. La scadenza per l’approvazione era il 30 settembre,la mancata approvazione entro questa data comporta che gli Enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

E ancota le modifiche al regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con dehors, e l'accettazione donazione dei beni a favore del Comune di Torre Annunziata.