A cura della Redazione

Il terzo mandato del presidente della Regione Campania è legge. Il Consiglio regionale ha approvato la norma che consente a Vincenzo De Luca di ricandidarsi. La maggioranza ha votato compatta a favore del governatore: 34 voti a favore, 16 contrari e un solo astenuto (la consigliera Pd Bruna Fiola).

Sette consiglieri regionali dem su otto hanno hanno quindi detto sì al terzo mandato. E non hanno così rispettato l'indicazione della segretara Pd Schlein che aveva dichiarato di non sostere presidenti uscenti per il terzo mandato.

La legge tecnicamente recepisce il limite dei due mandati, previsto da una norma nazionale del 2004. Però fa partire il conto dall’approvazione di oggi. Vuol dire che De Luca azzera i suoi mandati precedenti e può ricandidarsi.

Mario Casillo, capogruppo PD, ha spiegato in aula prima del voto: "Non si può buttare a mare il lavoro fatto in questi 5 anni. Ho scritto anche alla segretaria: il cardine della coalizione sia il Pd e il lavoro fatto dal nostro presidente. Ho una unica maglietta, oltre a quella del Napoli calcio, che è quella della Regione".