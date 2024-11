A cura della Redazione

Alfonso Ascione, come già anticipato dagli organi di stampa come probabile nuovo ingresso in giunta dopo le dimissioni di Gianfranco Scafa, è il nuovo assessore della giunta comunale di Torre Annunziata. Il sindaco Corrado Cuccurullo ha firmato oggi il decreto di nomina con il quale affida all’esponente di Campania Libera le deleghe allo Sviluppo Economico Locale, Attività Produttive, Commercio e Mercati, Turismo sostenibile e Promozione della Città, Politiche a sostegno dell’Occupazione e dello Sviluppo Economico Locale, Rapporti con le associazioni.

“La profonda conoscenza dei processi amministrativi, la consolidata esperienza politica e la formazione specifica, con una laurea in scienze turistiche, consentirà ad Alfonso Ascione di dare sin da subito il suo contributo alla giunta e alla città di Torre Annunziata”, afferma il sindaco Corrado Cuccurullo.

Contestualmente al nuovo ingresso in giunta, il sindaco Cuccurullo ha affidato la delega alla valorizzazione del Patrimonio immobiliare comunale alla consigliera Emanuela Cirillo. “Una scelta che premia il contributo dato sull’argomento in questi primi mesi di amministrazione dalla consigliera comunale – spiega il sindaco –. Emanuela Cirillo conosce la materia e sono certo che metterà in campo tutte le competenze per valorizzare il patrimonio immobiliare comunale”.

“Ringrazio il sindaco per la stima e la fiducia che ha riposto in me – le parole del neo assessore Ascione –. Con Torre Annunziata ho un forte legame che parte da lontano. Nella mia esperienza di consigliere e assessore provinciale ho avuto modo di apprezzare le tante potenzialità che ha questa città. Con il sindaco ho già avuto un confronto rispetto alle deleghe che mi sono state affidate”.

Il neo assessore si metterà subito al lavoro. Domani mattina incontrerà la Presidente dell’Associazione Commercianti ACTA, Serenella Sessa. “Un confronto necessario per ascoltare le esigenze della categoria e lavorare insieme per sostenere il terziario. Sono contento di poter lavorare anche sul turismo, settore che conosco bene avendo ricoperto la carica di assessore provinciale al turismo con la giunta guidata dal compianto prof. Amato Lamberti”, conclude il neoassessore Ascione.

Con la nomina in giunta di Ascione cade il tabù del politico di esperienza in giunta. A tal proposito abbiamo sentito il capogruppo del PD in consiglio comunale Fabio Giorgio: “Esprimiamo apprezzamento per la nomina ad assessore di Alfonso Ascione, uomo di grande esperienza politico-amministrativa. Ci dispiace che questa consapevolezza da parte del sindaco non sia emersa qualche mese fa, quando noi del Partito democratico abbiamo proposto l’avvocato Luigi Monaco alla carica di vicesindaco”.