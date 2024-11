A cura della Redazione

“Ringrazio per il lavoro fin qui svolto dall’assessore Gianfranco Scafa, dimessosi per motivi personali, e do il benvenuto, a nome del gruppo consiliare di Torre Libera, ad Alfonso Ascione, nominato nella giornata di ieri dal sindaco Corrado Cuccurullo componente della sua squadra di governo”.

E’ la dichiarazione di Clelia Sansone, capogruppo in consiglio comunale, all’indomani del rimpasto in giunta.

“Confidiamo molto nelle capacità e nell’esperienza accumulate da Ascione in oltre trenta anni di vita amministrativa - continua la dottoressa Sansone -, anche in considerazione delle sue competenze (laurea in Scienze turistiche, ndr) nelle deleghe assegnategli, tra le quali Turismo e Commercio. Ne è la dimostrazione l’incontro programmato per oggi, ad appena un giorno dal suo insediamento, con la presidente dell’Associazione Commercianti (ACTA), Serenella Sessa, per ascoltare le esigenze della categoria e trovare un punto di incontro per future iniziative insieme.

Per quanto riguarda il turismo, dovrà essere uno dei capisaldi di questa amministrazione comunale. Noi crediamo molto nello sviluppo turistico della nostra città, caratterizzata da tantissime risorse naturali, quali mare, porto, spiaggia, clima, scavi, terme, oltre alla vicinanza del Vesuvio e delle costiere sorrentino-amalfitane.Lavoreremo afiinché in un futuro non molto lontano Torre Annunziata possa avere una destinazione turistica.

E poi non dimentichiamo – conclude la capogruppo – che Ascione, essendo stato consigliere e assessore provinciale, conosce benissimo la nostra realtà e le mille potenzialità di Torre Annunziata”.

Il gruppo consiliare di Torre Libera è composto da quattro consiglieri. Oltre la Sansone, il presidente del consiglio comunale Davide Alfieri, Luisa Acunzo e Angelo Oligo.