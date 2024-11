A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata sulle linee programmate presentate dal sindaco Corrado Cuccurullo nell'ultimo consiglio comunale, a firma di Salvatore Monaco, consigliere comunale, Ernesto Pagano, referente territoriale, Orfeo Mazzella, senatore:

"Domenica 3 novembre nella sede locale del Movimento 5 Stelle si è svolta una riunione alla presenza del referente territoriale Avv. Ernesto Pagano, del senatore dott. Orfeo Mazzella, del consigliere Comunale Salvatore Monaco, e di ulteriori referenti e attivisti. Durante l'incontro sono state analizzate e discusse alcune delle linee programmatiche presentate dal Sindaco Corrado Cuccurullo nel recente Consiglio Comunale.

Il primo cittadino ha tenuto in considerazione diversi punti proposti dal Movimento 5 Stelle, a seguito degli incontri avuti con il senatore Mazzella e il consigliere Monaco.

Il Sindaco ha trattato con particolare attenzione il tema del completamento del lungomare Oplonti ed il risanamento sociale e urbanistico del Centro Storico: in tal senso ci auspichiamo che l'intervento possa avere un inizio ed una fine certa, onde evitare il protrarsi "sine die" dei lavori, come spesso è accaduto in passato. Questa città necessita della tanto auspicata riqualificazione urbana.

Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di garantire una maggiore sicurezza in città sotto vari aspetti: combattere la microcriminalità e favorire l'eliminazione definitiva delle barriere architettoniche, restituendo dignità e agibilità alle persone con disabilità, un tema da sempre sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Durante l'analisi delle linee programmatiche è emersa la questione del lavoro. Torre Annunziata ha vissuto un dramma prolungato in questo ambito per oltre trent'anni; la mancanza di opportunità lavorative ha contribuito significativamente a fenomeni di micro e macrocriminalità.

Inoltre, dalla dismissione del sistema delle Partecipazioni Statali, Torre Annunziata è stata abbandonata dai governi centrali e regionali, pagando un prezzo altissimo. È giunto il momento di un cambio di rotta e l'apertura imminente di Maximall Pompeii rappresenta un'opportunità fondamentale.

Riteniamo che gli odierni disoccupati e gli operai espulsi dal ciclo di produzione di Torre Annunziata debbano finalmente avere la possibilità di accesso al lavoro. Pertanto, in occasione delle prossime assunzioni, è fondamentale creare in sinergia con la Prefettura, le parti sociali, il Comune e la Regione, corsie preferenziali per i disoccupati locali, favorendo la loro assunzione almeno nella misura del 60-65% dei posti disponibili, sia diretti che indiretti. Solo così potremo contrastare l'aumento della disoccupazione a Torre Annunziata.

Infine, come Movimento 5 Stelle, vogliamo ribadire il nostro ruolo di opposizione costruttiva e responsabile nel superiore interesse della città. Pertanto, ricordiamo al Sindaco e all'intera amministrazione comunale l'importanza di riprendere la battaglia per la riapertura del Pronto Soccorso presso l'Ospedale "S. Anna-Madonna della Neve" di Boscotrecase.

In questa lotta per il diritto alla salute, ci siamo da sempre attivati e continueremo a farlo insieme alle associazioni, ai movimenti e ai cittadini. Pertanto Insieme alla comunità, chiediamo di riprendere una battaglia tanto complessa quanto fondamentale per il nostro territorio.

Chiediamo inoltre al Sindaco di attuare misure sulla trasparenza e legalità, come già richiesto ad amministrazioni precedenti, consentendo la diretta streaming di ogni seduta del consiglio comunale, ricordando che questa è una storica battaglia del M5S, culminata con il regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del consiglio comunale approvato con la delibera consiliare n.2 del 23 marzo 2018.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare con il massimo impegno sull'attuazione delle linee programmatiche, nel generale interesse e per la rinascita di Torre Annunziata".