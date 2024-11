A cura della Redazione

E venne il giorno della nomina dello staff del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

Con tre distinti decreti datati 6 novembre 2024, a firma del primo cittadino, sono stati ufficializzati i nominativi dei componenti dello staff del primo cittadino: Pier Paolo Telese (capo staff), ex consigliere e assessore comunale; Rossella Borrelli e Catello Germano (addetto stampa), direttore di un giornale online locale.

Tutto come ampiamente previsto, dato che i quattro già da tempo frequentavano gli uffici comunali a supporto dell’attività del sindaco.

Resta fuori a sorpresa dalle nomine Claudio Bergamasco, in un primo momento dato per favorito sulla Borrelli, visto che non è stata possibile una quarta nomina perché lo staff, rapportato al numero del dipendenti in servizio al Comune, al massimo poteva comprendere tre componenti.