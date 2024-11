A cura della Redazione

Una delegazione dei Giovani Democratici di Torre Annunziata hanno incontrato il sindaco Corrado Cuccurullo a Palazzo Criscuolo per discutere sulla imminente apertura del centro Maximall Pompeii e sugli sviluppi dell'iniziativa pensata per favorire l'occupazione locale.

“Con soddisfazione - si legge in una nota - abbiamo preso atto del buon esito dell’operazione di colloqui volta a garantire opportunità lavorative per i cittadini di Torre Annunziata. Siamo inoltre orgogliosi dell’inclusione all’interno del processo di assunzione degli esclusi del ciclo produttivo, reso possibile dell'aggiornamento di tali liste ad opera della Regione Campania su richiesta del nostro primo cittadino”

I Giovani Democratici, tuttavia, evidenziano “l’assenza pubblica del Partito Democratico, principale forza politica di maggioranza a livello comunale, nel rivendicare e sostenere le azioni messe in campo dall’amministrazione soprattutto, come in questo caso, in ambito lavorativo e sociale, campo di battaglia storico della Sinistra”.

Forse i Giovani Democratici non sono al corrente che il Pd cittadino non ha più un segretario da prima delle elezioni comunali e che il partito è rappresentato da un reggente che svolge un ruolo di “ordinaria amministrazione”. In sostanza, al momento, il partito non c'è!

La discussione dei GD non si è limitata alla questione Maximall ma ha rappresentato un’importante occasione per affrontare tematiche relative alle politiche giovanili e culturali: dalla biblioteca comunale all’archivio storico. “Confermiamo, infine, il nostro pieno sostegno al primo cittadino ed alle sue azioni di governo - conclude il comunicato -, con l’auspicio che questa collaborazione possa continuare a produrre risultati concreti e condivisi in un clima di dialogo costruttivo ed impegno reciproco”.