A cura della Redazione

I Militari della Guardia di Finanza al Comune di Torre Annunziata.

Giovedì 7 novembre alcuni finanzieri si sono recati presso gli uffici comunali di via Provinciale Schiti per chiedere documenti relativi all’attività dell'Ente. Nulla è trapelato riguardo al tipo di indagine in corso, anche se con molta probabilità riguarda gli ultimi avvenimenti al Comune.

Non è la prima volta che le forze dell’ordine in questo inizio di consiliatura varcano l’ingresso degli uffici comunali. Nelle scorse settimane anche i militari dell’Arma hanno fatto "visita" al Comune acquisendo documentazione per un nuovo filone di indagine.

Che la nuova amministrazione comunale fosse attenzionata dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche era prevedibile, che vi fossero però due interventi delle forze dell’ordine in poco più di tre mesi dall’insediamento del nuovo consiglio comunale, è un fatto insolito.

Per quanto riguarda la nomina dello staff del sindaco, il reggente e il capogruppo del Partito Democratico torrese, in una nota hanno evidenziato che “contrariamente a quanto viene veicolato da alcuni esponenti politici, si ritiene assolutamente indispensabile precisare che il Pd è completamente estraneo alle decisioni assunte che, come noto, rientrano nelle esclusive prerogative del sindaco”.