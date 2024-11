A cura della Redazione

I partiti di maggioranza che sostengono il sindaco Corrado Cuccurullo hanno diffuso ieri un documento. Nelle intenzioni dei firmatari è dimostrare la compattezza della coalizione e l’appoggio pieno e incondizionato al primo cittadino a circa 4 mesi dall’insediamento della nuova amministrazione. In pratica, però, diventa l’occasione anche per puntare il dito, ancora una volta, contro la stampa, rea – secondo loro – di fomentare polemiche.

Notizie verificate e, dunque, reali come l’intervento delle forze dell’ordine al Comune in due distinti momenti e per due differenti filoni di indagini, vengono contemplate, all'interno del glossario giornalistico, nel sostantivo “informazione”, al quale ci possiamo permettere di aggiungere anche l’aggettivo “corretta”. Fomentare polemiche non rientra in questa tipologia di attività.

Il sindaco (lo ha ribadito anche nel suo intervento nell’ultimo Consiglio Comunale) e i partiti che lo sostengono, preferirebbero la pubblicazione di notizie secche, prive di corsivi, commenti, opinioni. Questa è l’attività delle agenzie di stampa. Noi non lo siamo. La nostra è una testata giornalistica autonoma con una propria linea editoriale dove viene contemplato un altro sostantivo importante: opinione. Nelle democrazie moderne funziona così.

Intanto una nota del capogruppo del PD Fabio Giorgio chiarisce meglio il pensiero dei consiglieri PD in merito al giudizio sulla stampa.

“Per quanto riguarda il PD, non vi è alcuna volontà di esprimere considerazioni negative sulla stampa né di comprimere il fondamentale ruolo che essa esercita in democrazia. La stampa racconta i fatti ed esprime libere considerazioni che da parte nostra saranno sempre rispettate, anche quando non sono condivise, senza adombrare dietrologismi. Al tempo stesso - conclude il capogruppo - ribadiamo il forte impegno a sostenere il sindaco e l’Amministrazione Comunale, ferma restando la distinzione tra le condivise attività d’indirizzo e le specifiche scelte operative, che appartengono alla responsabilità di chi le assume”.

Tornando al documento, in esso si parla anche di polemiche personali e mediatiche, oltre che giornalistiche. A nostra memoria mai nessun sindaco ha generato nei cittadini grandi aspettative come Cuccurullo. E mai un’opposizione in consiglio comunale è stata così blanda, diremmo quasi inesistente, come quella attuale. Si vorrebbe allora l’unanimità dei consensi? E’ un obiettivo difficilmente raggiungibile in politica. Le critiche personali, espresse anche attraverso i social, non si possono liquidare con un superficiale “hanno solo il fine di destabilizzarci”, come si legge nel documento firmato dai capigruppo.

Più interessante, invece, ci sembra quello che l’amministrazione intende fare nei mesi a venire. "Nei prossimi giorni - sottolinea il documento - inizieremo ad entrare nel nervo di azioni strutturali e fondamentali per il rilancio della città, il Puc, il porto, la rigenerazione delle aree più degradate, i fondi Prius, azioni concrete rivolte al contrasto alla chiusura degli esercizi commerciali, i progetti strutturali afferenti all’inclusione con indirizzi diretti alla realizzazione in primis di un centro per disabili, per bambini autistici, per anziani, osservatorio per il monitoraggio delle devianze giovanile e per garantire l’alternativa alla strada e alla dispersione, potenziamento delle risorse destinate all’erogazione dell’assegno di cura. Lo faremo tutti insieme mettendo a disposizione di Corrado tutte le nostre energie, risorse e competenze”.

Bene, il nostro auspicio è che tutti questi intendimenti si realizzino. E saremo qui a raccontare, come abbiamo sempre puntualmente fatto nei nostri oltre quattro lustri di storia, quanto di concreto e positivo questa amministrazione saprà realizzare.