A cura della Redazione

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, eletto presidente dell’Anci. Molte le attestazioni di stima da parte dei rappresentanti del mondo politico-istituzionale napoletano.

Giuseppe Annunziata segretario metropolitano Pd di Napoli

"L'elezione di Gaetano Manfredi alla guida dell'Anci è una notizia bellissima per la città di Napoli e per l'intero mezzogiorno. Sono orgoglioso del fatto che il Partito Democratico l'abbia sostenuto fino in fondo; Manfredi saprà valorizzare il lavoro di tanti amministratori locali che quotidianamente combattono per garantire servizi e diritti ai nostri cittadini".

Enzo Amendola, deputato Pd

“Congratulazioni e buon lavoro a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, eletto ieri Presidente Anci. La sua storia è una garanzia ricca di successi e umanità. Saprà guidare l'associazione dei sindaci rappresentando la loro passione civile e senso di responsabilità”.

Mario Casillo, capogruppo PD alla Regione Campania

"Un sincero in bocca al lupo al neo presidente di Anci Nazionale, Gaetano Manfredi! La sua esperienza e la competenza, maturata in questi anni alla guida del Comune di Napoli, saranno sicuramente fondamentali in questa nuova avventura".

Bruna Fiola, consigliere regionale PD

"L'elezione di Gaetano Manfredi alla guida dell'ANCI, in un giorno così significativo come la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, assume un valore simbolico e concreto straordinario. È un segno che testimonia quanto i comuni possano e debbano essere in prima linea nella tutela dei diritti dei più piccoli, favorendo politiche che promuovano la loro crescita in contesti sicuri e stimolanti. La guida di Gaetano Manfredi rappresenta un’opportunità per rafforzare il ruolo dei Comuni italiani come veri e propri motori di inclusione e sviluppo sociale. Sono certa che, con la sua competenza e il suo spirito di servizio, l’ANCI saprà mettere al centro dell’agenda nazionale temi fondamentali per il futuro dei nostri territori, come il sostegno alle famiglie, l’educazione e la lotta alle disuguaglianze. A Gaetano Manfredi rivolgo le mie più sentite congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro, certa che saprà interpretare al meglio questa sfida”.