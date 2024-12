A cura della Redazione

Nasce a Torre Annunziata l'iniziativa della costituzione di una Federazione di Area Socialista.

Iniziativa fortemente voluta da un gruppo di promotori, impegnati anche nelle recenti elezioni amministrative, che si sono caratterizzati con il sostegno ad una lista civica, che ha eletto due consiglieri comunali, ottenendo un risultato importante in termini di consenso, in collegamento con la proposta di candidatura a sindaco di Corrado Cuccurullo.

L'obiettivo non è finalizzato, in via esclusiva, ad una forza politica, ma si propone di ampliare la propria attenzione, alla interlocuzione ed al confronto, con organizzazioni sindacali e di categoria, con il mondo delle professioni e delle associazioni culturali, con altre forze politiche di area laica, socialista, pluralista, progressista, che condividono, o potranno condividere, programmi, idee e proposte, per costruire un percorso virtuoso in ambito amministrativo locale e sovracomunale.

Di ciò ne è convinto anche il manager Vincenzo Sica, uno degli ideatori del progetto, che ha contribuito a favorire il successo elettorale del sindaco Corrado Cuccurullo.

"Dialogheremo con le forze politiche - afferma Sica -, che sono anche rappresentate in consiglio comunale e, perché no, anche con quelle forze di opposizione, costruttive e propositive, che intenderanno confrontarsi sul piano politico e programmatico, immaginando e definendo percorsi e scelte, utili alla crescita ed allo sviluppo della Città.

In ragione di questi obiettivi, diversi cittadini che hanno dato il proprio contributo, direttamente o indirettamente, durante la campagna elettorale, si sono già dichiarati disponibili a partecipare a questo percorso.

Entro la prossima settimana, ci riuniremo per la formale costituzione di un'associazione socio-politica e avvieremo iniziative sia al nostro interno, che con altre forze politiche del territorio. Occorre ridare valore alla organizzazione politica ed al confronto di idee”.