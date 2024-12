A cura della Redazione

Congresso del Partito Democratico a Torre Annunziata, eletto segretario Ciro Passeggia.

Nella giornata di oggi, domenica 15 dicembre, si è conclusa la due giorni dei lavori del Congresso cittadino del Pd con la votazione dei due candidati segretari (Ciro Passeggia e Nella Monaco) e delle rispettive liste a loro sostegno.

Sotto la supervisione dei rappresentanti provinciali Vito Lombardi, responsabile organizzativo, Gaetano Bocchino, responsabile enti locali, Federica Esposito, garante, e Giuseppe Maiello, componente della segreteria, è stato eletto segretario Ciro Passeggia con 176 voti (55%), mentre Nella Monaco, consigliere comunale, ha totalizzato 144 preferenze (45%). Una sconfitta comunque onorevole per la consigliera Monaco, la cui candidatura è stata decisa all'ultimo momento.

Hanno votato 321 iscritti (una scheda nulla) su potenziali 382 aventi diritto (84,5%). Il Comitato direttivo, la cui maggioranza dell’Assemblea prima dell’operazione di voto ha fissato in 24 componenti, sarà composto da 13 membri della maggioranza e 11 della minoranza.

Il risultato del voto premia la lista appoggiata dai consiglieri comunali Fabio Giorgio (capogruppo) e Antonietta Colletto, ovvero la componente del partito che non ha rappresentati in giunta, mentre penalizza l’altra lista, quella appoggiata dai consiglieri comunali Nella Monaco e Gaetano Ruggiero, nonché dal capostaff del sindaco Pierpaolo Telese, la cui componente ha due rappresentanti in giunta (la vicesindaco Tania Sorrentino e l’assessore Lina Nappo). Uno squilibrio che, crediamo, sarà fatto presente dal neo segretario Passeggia nel primo colloquio che avrà con il sindaco Corrado Cuccurullo.

Eletto il Comitato direttivo, ora la fase successiva è l’elezione del presidente dll'organismo e la nomina della segreteria del partito, i cui otto membri saranno scelti direttamente dal neosegretario Passeggia.